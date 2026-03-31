Король и королева Великобритании посетят США 27-30 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла посетят Вашингтон с визитом 27-30 апреля, приняв участие в торжественном ужине в Белом доме, сообщил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Мелания и я рады сообщить, что Их Величества король и королева Великобритании посетят США с историческим государственным визитом 27-30 апреля, частью которого станет прекрасный банкет в Белом доме вечером 28 апреля", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что с нетерпением ждет возможности провести время с королем.

В Букингемском дворце подтвердили информацию о визите.

"По совету правительства Его Величества и по приглашению президента США король и королева посетят США с официальным визитом", - приводит заявление дворца The Guardian.

Сообщается, что король выступит с речью в Конгрессе США.

Газета отмечает, что продолжающийся вооруженный конфликт США с Ираном не повлиял на даты визита.

Карл III впервые посетит США в качестве короля. В последний раз британский монарх посещал страну почти 20 лет назад, визит нанесла королева Елизавета II в 2007 году.