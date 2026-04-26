Вашингтон и Лондон прорабатывают меры безопасности в связи с визитом в США короля Великобритании

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон и Лондон обсуждают то, как лучше проводить начинающийся в понедельник визит короля Великобритании Карла III в США после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне, где присутствовал американский президент Дональд Трамп, сообщает NBC.

"Наши команды тесно взаимодействуют с целью гарантировать, что меры безопасности действуют точно, как надо", - приводит NBC слова главного секретаря премьер-министра Британии Даррена Джонса.

По его словам, соответствующие обсуждения продолжатся в предстоящие дни.

Неназванный служащий Букингемского дворца заявил NBC, что Карла III в полной мере информируют о разворачивающихся событиях. При этом монарх "с большим облегчением" узнал о том, что ни Трамп, ни кто-либо их гостей не пострадал в ходе инцидента.

В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице в Вашингтоне на ужине в честь работников СМИ. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США. Нападавшего задержали, ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет. Позднее пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемым в нападении считают 31-летнего Коула Аллена из штата Калифорния. По данным СBS News, задержанный заявил, что целью его атаки были чиновники американской администрации, но Трампа отдельно он не упомянул.

В прокуратуре заявляют, что все еще определяют мотив нападавшего.

