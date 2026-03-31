Трамп считает, что сил у Ирана не осталось, так как США уничтожили его

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник вновь выразил мнение, что американская операция в Иране не продлится слишком долго, поскольку Тегеран понес большие потери.

"Я уничтожил их страну. У них не осталось сил", - сказал американский лидер в интервью The New York Post.

Он отметил, что "мы не будем действовать там слишком долго". Однако, по его словам, "еще нужно проделать некоторую работу в том, что касается уничтожения наступательных возможностей Ирана".

Говоря о ситуации в Ормузском проливе, Трамп снова сказал, что этим вопросом должны заниматься другие страны.

"Я думаю, что он откроется автоматически (...). Пусть страны, которые используют пролив, сами действуют и открывают его", - сказал глава Белого дома.

Комментируя сообщения об ударах близ иранского ядерного объекта в Исфахане, Трамп сказал, что США нанесли удары "по многим целям".