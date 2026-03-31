Трамп заявил, что еще не время завершать операцию против Ирана

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что считает необходимым продолжать операцию против Ирана, но позднее в урегулировании ситуации должны играть роль и другие страны.

"Трамп повторил: он разочарован тем, что другие страны не отправили военные силы, чтобы присоединиться к войне США и Израиля против Ирана; но добавил, что он не готов пока что вывести американские войска из борьбы", - информирует телеканал.

"В какой-то момент я пойду на это, но не сейчас. Но и иным государствам нужно сыграть роль и позаботиться об этом. Иран опустошен, но странам надо включиться в процесс и сделать свою работу", - сказал Трамп.

По словам американского президента, теперь в Ормузском проливе настоящих угроз нет.

"Пускай они придут и берут нефть. Они не хотят протягивать руку кому-либо. НАТО - ужасна, и они ужасны. Так что, если хотят нефть, пускай приходят и забирают. Настоящей угрозы нет, существенной угрозы нет, потому что Иран опустошен. Позвольте им прийти и взять. Пришло время сделать что-то своими силами", - добавил Трамп.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации сообщала, что Трамп заявлял помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. По мнению президента, США должны достичь своих главных целей по сдерживанию ВМС Ирана и его ракетных сил и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

Собеседники издания заявили, что, если это не удастся, Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и Персидском заливе взяли на себя инициативу по открытию Ормузского пролива.