В здании офиса ВОЗ разбились окна в результате ударов по Тегерану

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Участники военной операции против Ирана в течение последних двух дней наносили удары неподалеку от офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Тегеране, что привело к незначительному ущербу, персонал не пострадал, заявил во вторник гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Последние две ночи наносились удары рядом с офисом ВОЗ в иранской столице Тегеране, из-за чего разбились окна", - написал он в социальной сети X.

Гебрейесус подчеркнул, что удары, влияющие на работу ВОЗ и других структур, связанных с ООН, неприемлемы, и их необходимо избегать.