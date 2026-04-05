Трамп выразил надежду, что в понедельник сможет добиться соглашения с Ираном

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется, что за понедельник сможет добиться соглашения по урегулированию кризиса с Ираном.

"Думаю, что есть хороший шанс на то, что это случится завтра. Мы сейчас ведем переговоры", - сказал он в эфире Fox News.

При этом Трамп предупредил, что если Тегеран "не заключит сделку, причем быстро, то я рассматриваю возможность того, чтобы все там взорвать и забрать нефть".

В миреТрамп пригрозил во вторник нанести удары по иранским электростанциям и мостамЧитать подробнее

Ранее в воскресенье Трамп написал в соцсети Truth Social, зачастую используя ненормативную лексику, что во вторник нанесет удары по иранским электростанциями и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Иранская сторона в последние недели неоднократно заявляла, что не ведет переговоров с США, но обменивается через посредников некоторыми посланиями.

Военная операция США и Израиля в Иране

15
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
 В КСИР заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние

 Папа римский призвал мировых лидеров сложить оружие и выбрать путь диалога

 Орбан созвал совет обороны из-за обнаружения взрывчатки у газопровода в Сербии
