Трамп выразил надежду, что в понедельник сможет добиться соглашения с Ираном

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется, что за понедельник сможет добиться соглашения по урегулированию кризиса с Ираном.

"Думаю, что есть хороший шанс на то, что это случится завтра. Мы сейчас ведем переговоры", - сказал он в эфире Fox News.

При этом Трамп предупредил, что если Тегеран "не заключит сделку, причем быстро, то я рассматриваю возможность того, чтобы все там взорвать и забрать нефть".

Ранее в воскресенье Трамп написал в соцсети Truth Social, зачастую используя ненормативную лексику, что во вторник нанесет удары по иранским электростанциями и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Иранская сторона в последние недели неоднократно заявляла, что не ведет переговоров с США, но обменивается через посредников некоторыми посланиями.