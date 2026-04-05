В Иране заявили, что при необходимости могут затруднить движение по Баб-эль-Мандебскому проливу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Иранские военные, если этого потребуют обстоятельства, могут создать препятствия для движения судов по Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил в воскресенье советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Велаяти в соцсетях предупредил в воскресенье, что Иран может нацелить удары на Баб-эль-Мандебский пролив", - пишет The New York Times.

Со своей стороны иранский телеканал Press TV подчеркивает, что по словам Велаяти, Иран способен еще больше затруднить поставки энергоносителей в мире.

"Если Белый дом посмеет вновь совершить глупые ошибки, то скоро убедится, что можно очень легко одним движением нарушить поставки энергоносителей в мире", - подчеркнул иранский советник.

В последние недели многие СМИ подчеркивали, что Иран пока придерживает один из своих козырей - его союзники, йеменские хуситы, имеют все необходимое, чтобы серьезно нарушить движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив.

Сами хуситы в конце марта не исключили блокировку этого важнейшего пролива, если США и Израиль будут усиливать атаки против Ирана.

В настоящее время иранские силы почти полностью перекрыли навигацию по другой важнейшей торговой артерии - Ормузскому проливу. Президент США Дональд Трамп в разные дни озвучивает принципиально разные позиции по этому вопросу: то он требует от Тегерана немедленного восстановления движения по проливу, то заверяет, что этим вопросом должны заниматься не США, а их союзники.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
