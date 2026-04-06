Спецназ США взорвал два своих самолета в ходе спасения американского летчика

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американский спецназ был вынужден взорвать два своих транспортных самолета C-130 в ходе проведения операции по спасению летчика сбитого Ираном истребителя F-15E ВВС США, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на информированный источник.

По его словам, самолеты застряли в грязи после приземления поисково-спасательной группы на иранской территории. Американские военнослужащие преднамеренно уничтожили самолеты, чтобы они не попали в руки Ирана, сказал он. В результате командованию пришлось направить дополнительно три самолета для эвакуации раненого летчика и подразделений спецназа из страны в Кувейт, добавил собеседник телеканала.

По данным BBC, истребитель F-15E разбился в пятницу в горном районе к юго-востоку от города Исфахан. Именно там проходила операция по поиску и эвакуации второго американского летчика. Первый летчик был обнаружен и вывезен спасателями из Ирана еще в тот же день. По данным телеканала CBS News, в операции было задействовано около 100 американских спецназовцев, а также десятки боевых самолетов.