В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В операции по спасению второго летчика сбитого Ираном американского истребителя были задействованы элитные подразделения спецназа Delta Force армии США и SEAL ВМС США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, они были среди сотен военнослужащих специальных операций, а также американских военных и сотрудников разведки, участвовавших в подготовке миссии, спасении и эвакуации полковника ВВС США с территории Ирана.

Как ранее передавал телеканал, раненый офицер был в конечном итоге спасен после двух дней рискованных поисков. Его истребитель F-15E Strike Eagle был сбит в пятницу во время ночной миссии на юго-западе Ирана. Первый летчик был обнаружен и вывезен из Ирана еще в пятницу.

Источник сообщил, что истребитель принадлежал 48-му авиакрылу ВВС США, самолеты которого были переброшены с британской авиабазы Лейкенхит на Ближний Восток.

Высокопоставленные должностные лица охарактеризовали операцию по поиску и спасению как одну из самых сложных боевых миссий из-за рельефа местности и враждебного окружения, говорится в публикации.