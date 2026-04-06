Израиль пригрозил усилить удары по нефтехимической промышленности Ирана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Израиль намерен усилить удары по нефтехимической промышленности Ирана, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.

Министр выступил с таким заявлением в воскресенье через день после того, как израильские военные нанесли удар по крупному нефтехимическому комплексу в городе Махшар на юго-западе Ирана.

По словам Каца, за последние два года нефтехимический сектор принес около $18 млрд на финансирование Корпуса стражей исламской революции.

Он подчеркнул, что эта отрасль "напрямую обслуживает иранскую промышленность по производству ракет класса "земля-земля" и составляет значительную часть иранской экономики, которая позволяет правительству производить оружие, используемое против Израиля.

