Поиск

Пилотируемый космический корабль "Орион" в понедельник начнет облет Луны

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американский космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту в рамках миссии Artemis II в понедельник в 14:45 по времени Восточного побережья США (в 21:45 по Москве) начнет облет Луны, сообщает NASA.

В настоящее время корабль, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, находится примерно в 87 тыс. км от естественного спутника Земли.

По данным NASA, пилотируемый облет Луны, первый за более чем 50 лет, будет проходить в течение шести часов. Иллюминаторы корабля все время будут обращены в сторону ее поверхности. Астронавты смогут, в том числе, увидеть ее обратную сторону, невидимую с Земли.

Запуск корабля был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в среду в 18:35 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:35 по Москве).

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит всего один виток вокруг Луны. Он должен пролететь на расстоянии 7,5 тыс. км от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит 10 дней.

NASA Orion
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

