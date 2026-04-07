Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

Астронавт Кристина Кох смотрит на Землю через иллюминатор космического корабля "Орион" Фото: NASA

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американский космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту в рамках миссии Artemis II завершил облет Луны и теперь возвращается на Землю, сообщает NASA.

"Он находится на завершающем этапе полета, возвращаясь к Земле", - говорится в сообщении.

В ходе почти семичасового облета, начавшегося в понедельник в 14:45 по времени Восточного побережья США (в 21:45 по Москве), корабль провел научные исследования и фотографирование более чем трех десятков объектов на поверхности Луны.

Во время максимального сближения космический аппарат находился на расстоянии 6550 км от лунной поверхности.

Экипаж смог в течение примерно пяти часов наблюдать освещенную Солнцем поверхность Луны. Впервые астронавты исследовали ее обратную сторону с более высокой и широкой точки обзора, чем предыдущие американские миссии "Аполлонов".

Астронавты стали свидетелями падения метеоритов на лунную поверхность, наблюдали с уникальной точки обзора затмение, когда Солнце скрылась за Луной, увидев его корону.

Все объекты, в том числе размер, форма и даже цвет кратеров, склонов и структур, в ходе полета документировались.

По данным NASA, корабль Orion, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, вернется на Землю с приводнением в акватории Тихого океана 10 апреля.

Запуск корабля Orion был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в минувшую среду в 18:35 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:35 по Москве).