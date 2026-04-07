Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

Астронавт Кристина Кох смотрит на Землю через иллюминатор космического корабля "Орион"
Фото: NASA

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американский космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту в рамках миссии Artemis II завершил облет Луны и теперь возвращается на Землю, сообщает NASA.

"Он находится на завершающем этапе полета, возвращаясь к Земле", - говорится в сообщении.

В миреOrion начал облет ЛуныOrion начал облет ЛуныЧитать подробнее

В ходе почти семичасового облета, начавшегося в понедельник в 14:45 по времени Восточного побережья США (в 21:45 по Москве), корабль провел научные исследования и фотографирование более чем трех десятков объектов на поверхности Луны.

Во время максимального сближения космический аппарат находился на расстоянии 6550 км от лунной поверхности.

Экипаж смог в течение примерно пяти часов наблюдать освещенную Солнцем поверхность Луны. Впервые астронавты исследовали ее обратную сторону с более высокой и широкой точки обзора, чем предыдущие американские миссии "Аполлонов".

Астронавты стали свидетелями падения метеоритов на лунную поверхность, наблюдали с уникальной точки обзора затмение, когда Солнце скрылась за Луной, увидев его корону.

Все объекты, в том числе размер, форма и даже цвет кратеров, склонов и структур, в ходе полета документировались.

По данным NASA, корабль Orion, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, вернется на Землю с приводнением в акватории Тихого океана 10 апреля.

Запуск корабля Orion был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в минувшую среду в 18:35 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:35 по Москве).

Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

 Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

 Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

Orion начал облет Луны

 Orion начал облет Луны

Трамп навсегда запомнит пятно на репутации НАТО

Трамп убежден в благодарности народа Ирана за разрушение электростанций

Трамп пригрозил разрушить весь Иран в ночь на среду

 Трамп пригрозил разрушить весь Иран в ночь на среду

Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Европейский манипулятор ERA останется на модуле "Наука" и войдет в состав РОС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8921 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1412 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 88 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
