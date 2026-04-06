США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также посредством текстовых сообщений между посланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

По мнению источников, шансы на достижение частичной сделки в течение следующих 48 часов невелики.

Американский чиновник заявил порталу, что администрация президента США Дональда Трампа в последние дни направила Тегерану несколько предложений, но пока иранские официальные лица их не приняли.

Источники сообщили, что посредники обсуждают со сторонами условия двухэтапного соглашения. На первом этапе возможно прекращение огня на 45 дней.

Режим прекращения огня может быть продлен, если потребуется больше времени для переговоров, добавил один из источников.

Вторым этапом, по данным собеседников Axios, могло бы стать достижение соглашения об окончательном прекращении конфликта.

По словам источников, посредники считают, что полное открытие Ормузского пролива и решение проблемы высокообогащенного урана могут быть достигнуты только в результате окончательного соглашения.

Портал отмечает, что посредники работают над шагами, которые администрация Трампа могла бы предпринять, чтобы предоставить Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным и что война не возобновится. Иранские официальные лица ясно дали понять посредникам, что они не хотят оказаться в ситуации, подобной ситуации в Газе или Ливане, подчеркнули собеседники издания.