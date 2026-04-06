Экипаж корабля "Орион" в ходе облета Луны проведет исследования десятков объектов на ее поверхности

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж американского космического корабля Orion в ходе предстоящего в понедельник облета Луны в рамках миссии Artemis II проведет научные исследования и фотографирование трех десятков объектов на ее поверхности, сообщило NASA.

Облет начнется в 14:45 по времени Восточного побережья США (в 21:45 по Москве). Во время максимального сближения космический аппарат будет находиться на расстоянии 6550 км от лунной поверхности.

Как сообщила руководитель научной программы миссии Келси Янг, в течение облета, продолжительность которого составит примерно 6,5 часов, у экипажа будет "очень насыщенный план, связанный с научными задачами". По ее словам, астронавты должны будут провести наблюдения за 35 объектами на поверхности Луны, а также планетами Меркурий, Венера, Марс и Сатурн.

Наблюдать освещенную Солнцем поверхность Луны астронавты смогут в течение примерно пяти часов. Именно в это время им и предстоит выполнить основную часть научной программы, отметила Янг.

Экипаж, в частности, сможет хорошо рассмотреть огромное Восточное Море (Mare Orientale), 930-километровый кратер, расположенный на западной окраине Луны. Он будет полностью освещен и виден по мере приближения корабля к Луне. Экипаж будет изучать особенности Mare Orientale вблизи и с разных ракурсов во время пролета мимо Луны.

Хотя предыдущие американские миссии "Аполлонов" уже видели обратную сторону Луны, это первый раз, когда NASA отправляет астронавтов для непосредственного изучения ее особенностей с более высокой и широкой точки обзора.

Все объекты, в том числе размер, форма и даже цвет кратеров, склонов и структур, будут документироваться.

Спустя четыре часа после начала облета, когда Orion будет находиться за обратной стороной Луны, связь корабля с центром управления полетами NASA в Хьюстоне полностью пропадет примерно на 40 минут.

В 20:45 по Восточному времени США (во вторник в 03:45 по Москве) астронавты смогут наблюдать затмение с уникальной точки обзора, когда Солнце скрывается за Луной, и увидеть ее корону.

Наблюдения за Луной завершатся примерно в 21:20 по времени Восточного побережья США (во вторник в 04:20 по московскому времени).

Запуск корабля Orion, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в минувшую среду в 18:35 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:35 по Москве). В рамках миссии Artemis II после одного витка вокруг Луны он вернется на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит 10 дней.