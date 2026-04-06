Лукашенко призвал ОДКБ к более корректной работе с Арменией

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

Глава государства заметил, что наряду с определенными достижениями в ОДКБ есть и проблемные вопросы, о чем он не раз открыто говорил, в том числе на международных встречах и мероприятиях. Одним из таких вопросов, требующих особого внимания, президент Белоруссии назвал взаимоотношения с Арменией.

"Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в Организации", - сказал глава белорусского государства.

Он отметил, что в Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период (летом должны пройти парламентские выборы - ИФ).

"Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией", - отметил он.