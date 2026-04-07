Парламент Армении запретил личные имена в названиях партийных блоков

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник принял в окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс, запрещающие использование личных имен в названиях партий и партийных блоков.

Законопроект был разработан правящей партией "Гражданский договор", в которой объяснили это необходимостью устранения правового несоответствия Избирательного кодекса с законом "О партиях", запрещающим использование личных имен.

За принятие поправок проголосовали лишь представители правящей фракции.

Между тем армянская оппозиция заявила, что поправки направлены против созданного находящимся под домашним арестом российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном партийного блока "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном".

Представитель партии "Сильная Армения" Гоар Мелоян заявила журналистам, что Венецианская комиссия (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву - ИФ) запрещает любое вмешательство и изменения в Избирательный кодекс за год до избирательного процесса.

"Сейчас власти Армении пытаются не допустить, чтобы имя Самвела Карапетяна использовалось в избирательном процессе. 31 марта был заключен альянс, и было объявлено, что наша партия "Сильная Армения" будет участвовать в избирательных процессах как блок "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном". С 13 апреля ЦИК должен начать прием документов от политических сил, участвующих в процессах. Теперь власти Армении всего за несколько дней до начала приема документов пытаются изменить правила игры", - сказала Мелоян.

Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года.

Бизнесмен был арестован 18 июня 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение в его адрес было дополнено пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

Он был арестован после заявлений о защите Армянской апостольской церкви от антицерковной кампании действующей власти во главе с премьером Николом Пашиняном.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от созданной им партии "Сильная Армения".

Очередные парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня. Армения – парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила будет иметь право на избрание премьер-министра республики.