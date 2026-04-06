"Супер Марио: Галактическое кино" возглавило мировой прокат, заработав $372,5 млн за уикенд

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Анимационный фильм "Супер Марио: Галактическое кино" стал лидером североамериканского и общемирового проката в прошлые выходные, пишет The Wall Street Journal.

Фильм, профинансированный Universal Pictures и снятый анимационной студией Illumination, заработал $190 млн в США и Канаде, а также $182,4 млн в других странах. Таким образом, совокупные сборы составили $372,5 млн – это лучший старт в мировом прокате с начала года. Минувшие выходные были длинными из-за Страстной пятницы.

Предыдущая картина по мотивам видеоигры японской Nintendo, "Братья Супер Марио в кино", вышла в 2023 году и заработала в общей сложности $1,36 млрд.

"Это потрясающие цифры, - отметил Дэвид Гросс из FranchiseRe. - Пока фильму удалось удержать большую часть аудитории первой картины".

Вторую строчку в североамериканском прокате занял научно-фантастический фильм "Проект "Конец света" с Райаном Гослингом, заработавший $30 млн. Его общемировые сборы превысили $420 млн.

Третье место по сборам в кинотеатрах США и Канады заняла черная комедия студии A24 "Вот это драма" ($14,4 млн).

Общие североамериканские кассовые сборы с начала года на 26% превосходят показатель за аналогичный период прошлого года.

США Universal Pictures Illumination Nintendo
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });