США предлагают использовать российский опыт затопления станции "Мир" для свода МКС с орбиты

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Представители США предлагают учесть опыт России при затоплении орбитальной станции "Мир" для свода с орбиты Международной космической станции после завершения ее эксплуатации, сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" - руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.

"Сейчас, когда мы говорим и думаем вместе с американскими коллегами о завершении программы МКС, они просто откровенно говорят, что давайте воспользуемся опытом вашего управляемого схода с орбиты станции "Мир", с тем чтобы МКС благополучно вернуть на Землю", - сказал Соловьев на пленарной сессии конференции "Наука на пилотируемых орбитальных станциях".

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу МКС. Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции с орбиты.

12 апреля 2025 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на МКС.