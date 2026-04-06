Поиск

США предлагают использовать российский опыт затопления станции "Мир" для свода МКС с орбиты

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Представители США предлагают учесть опыт России при затоплении орбитальной станции "Мир" для свода с орбиты Международной космической станции после завершения ее эксплуатации, сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" - руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.

"Сейчас, когда мы говорим и думаем вместе с американскими коллегами о завершении программы МКС, они просто откровенно говорят, что давайте воспользуемся опытом вашего управляемого схода с орбиты станции "Мир", с тем чтобы МКС благополучно вернуть на Землю", - сказал Соловьев на пленарной сессии конференции "Наука на пилотируемых орбитальных станциях".

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу МКС. Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции с орбиты.

12 апреля 2025 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на МКС.

Владимир Соловьев NASA МКС США Роскосмос РКК Энергия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });