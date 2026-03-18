Американские астронавты вышли в открытый космос для монтажных работ на МКС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американские астронавты, работающие на Международной космической станции, вышли в открытый космос для проведения монтажных работ на внешней стороне орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

Кристоферу Уильямсу и Джессике Меир предстоит подготовить на ферме станции энергетический канал 2A и проложить кабели для предстоящего развертывания дополнительной пары мощных солнечных батарей нового поколения iROSA. Они обеспечат дополнительной электроэнергией орбитальную лабораторию, включая критически важные системы для ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в 2030 году.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начался в 08:52 по времени Восточного побережья США (в 15:52 по Москве) и продлится примерно 6,5 часов.

Этот выход в открытый космос стал 278-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

На МКС сейчас работает международный экипаж из семи человек. Это космонавты "Роскосмоса" Андрей Федяев, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

NASA ESA МКС Роскосмос США Кристофер Уильямс Джессика Меир
