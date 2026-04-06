ВС Израиля отбомбились по трем аэропортам в Тегеране

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила, что уничтожила в Иране десятки самолетов и вертолетов и нанесла удары по трем аэропортам Тегерана.

"Минувшей ночью ВВС Израиля, действуя на основе разведданных, завершили крупномасштабную волну ударов, нацеленных на ослабление ВВС Ирана и авиации Корпуса стражей Исламской революции на аэродромах в Тегеране, - говорится в сообщении. - Десятки истребителей ВВС Израиля нанесли удары по многочисленным целям, включая самолеты и вертолеты, а также по дополнительной военной инфраструктуре на трех аэропортах Тегерана".

Речь идет об аэропортах "Бахрам", "Мехрабад" и "Азмайеш".