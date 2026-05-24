The Guardian сообщила, что Совбез Ирана и Хаменеи еще не одобрили соглашение с США

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Иранские власти еще не завершили процесс одобрения меморандума по решению конфликта с США, сообщает в воскресенье The Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Ирана.

По этим данным, "зеленый свет" соглашению еще не дали Совет нацбезопасности и верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи. Газета отмечает, что в Тегеране еще вносят уточнения в один или два пункта меморандума.

Иранская сторона проинформировала пакистанских посредников о проведении этих согласований.

В то же время иранские власти в целом довольны проектом соглашения. "Власти Ирана, судя по всему, пребывают в прекрасном настроении и готовятся объявить о крупной и исторической победе против двух своих основных врагов - США и Израиля", - говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны близки к подписанию меморандума по урегулированию конфликта. Подробностей об этом документе он практически не привел.

В свою очередь, западные и иранские СМИ отмечают со ссылкой на источники, что речь идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней, чтобы дать сторонам время найти решения наиболее сложных спорных вопросов. Главный из них - иранская ядерная проблема.

Предполагается, что в меморандуме говорится и о поэтапном возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. В обмен на это США будут готовы снять морскую блокаду с Ирана. Эти инициативы временные и будут действовать пока ведется работа над финальным всеобъемлющем соглашением.