Поиск

The Guardian сообщила, что Совбез Ирана и Хаменеи еще не одобрили соглашение с США

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Иранские власти еще не завершили процесс одобрения меморандума по решению конфликта с США, сообщает в воскресенье The Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Ирана.

По этим данным, "зеленый свет" соглашению еще не дали Совет нацбезопасности и верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи. Газета отмечает, что в Тегеране еще вносят уточнения в один или два пункта меморандума.

Иранская сторона проинформировала пакистанских посредников о проведении этих согласований.

В миреРубио констатировал значительный прогресс на переговорах с ИраномРубио констатировал значительный прогресс на переговорах с ИраномЧитать подробнее

В то же время иранские власти в целом довольны проектом соглашения. "Власти Ирана, судя по всему, пребывают в прекрасном настроении и готовятся объявить о крупной и исторической победе против двух своих основных врагов - США и Израиля", - говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны близки к подписанию меморандума по урегулированию конфликта. Подробностей об этом документе он практически не привел.

В свою очередь, западные и иранские СМИ отмечают со ссылкой на источники, что речь идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней, чтобы дать сторонам время найти решения наиболее сложных спорных вопросов. Главный из них - иранская ядерная проблема.

Предполагается, что в меморандуме говорится и о поэтапном возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. В обмен на это США будут готовы снять морскую блокаду с Ирана. Эти инициативы временные и будут действовать пока ведется работа над финальным всеобъемлющем соглашением.

Хроника 28 февраля – 24 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

The Guardian сообщила, что Совбез Ирана и Хаменеи еще не одобрили соглашение с США

Президент Финляндии заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией

Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

 Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

 NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

 На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

 Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

 Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

Иран не откажется от контроля над Ормузским проливом вопреки заявлению Трампа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2306 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов