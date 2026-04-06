С начала марта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 370 россиян

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Из Ирана в Азербайджан со 2 марта эвакуированы 370 граждан России, сообщили в понедельник азербайджанские СМИ.

При этом за последнюю неделю были эвакуированы 16 россиян.

Всего с 28 февраля через ирано-азербайджанскую сухопутную границу (погранично-пропускной пункт "Астара") эвакуированы 3 322 человека более чем из 80 стран.

Ранее власти Азербайджана дали разрешение на эвакуацию из Ирана через азербайджанскую территорию 500 гражданам России.

Иран Азербайджан РФ
