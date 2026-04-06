Распространители утечек о спасении пилотов сбитого в Иране F-15 будут наказаны

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал найти и наказать тех, кто распространил информацию об операции по спасению пилотов американского истребителя F-15, разбившегося над Ираном.

"Кто-то что-то слил, и, надеюсь, мы найдем источник этой утечки, - сказал он в Белом доме, говоря о недавнем спасении двух американских пилотов в Иране. - Мы очень серьезно ищем того, кто слил (информацию)".

Он напомнил, что изначально в СМИ появилась информация лишь об одном пилоте, а дальнейшее распространение слухов подвергло опасности участников операции по спасению.

"Мы пойдем к медиакомпании, которая это опубликовала, и скажем: это вопрос национальной безопасности. Выдайте источник, или отправитесь в тюрьму!" - сказал Трамп.

Ранее стало известно, что силами американских военных были спасены два члена экипажа истребителя F-15, подбитого над Ираном. Обоим летчикам удалось катапультироваться.