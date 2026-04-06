Трамп убежден в благодарности народа Ирана за разрушение электростанций

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что, если мирное соглашение не будет достигнуто, и США атакуют электростанции в Иране, иранцы будут благодарны за это.

"Они желают положить конец страданиям, - заявил он. - Мы несколько раз перехватывали сообщения: "Пожалуйста, продолжайте бомбить"".

"Таковы люди там. Я не знаю, что они делают; всё, что я могу сказать: они хотят свободы", - добавил Трамп.

Президент отметил, что, по его мнению, народ Ирана "живет в жестоком, ужасном мире".

"Они бы могли (восстать), но последствия были бы грандиозными... Они выходят из домов, но по ним стреляют. Нескольких человек казнили", - сказал он.

По его словам, США начали эту кампанию, чтобы к власти в Иране пришли более разумные, менее радикальные люди.

"План, который предложил я, - лучший", - сказал Трамп.