Трамп убежден в благодарности народа Ирана за разрушение электростанций

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что, если мирное соглашение не будет достигнуто, и США атакуют электростанции в Иране, иранцы будут благодарны за это.

"Они желают положить конец страданиям, - заявил он. - Мы несколько раз перехватывали сообщения: "Пожалуйста, продолжайте бомбить"".

"Таковы люди там. Я не знаю, что они делают; всё, что я могу сказать: они хотят свободы", - добавил Трамп.

Президент отметил, что, по его мнению, народ Ирана "живет в жестоком, ужасном мире".

"Они бы могли (восстать), но последствия были бы грандиозными... Они выходят из домов, но по ним стреляют. Нескольких человек казнили", - сказал он.

По его словам, США начали эту кампанию, чтобы к власти в Иране пришли более разумные, менее радикальные люди.

"План, который предложил я, - лучший", - сказал Трамп.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Orion начал облет Луны

Трамп навсегда запомнит пятно на репутации НАТО

Трамп пригрозил разрушить весь Иран в ночь на среду

Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Европейский манипулятор ERA останется на модуле "Наука" и войдет в состав РОС

Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Таиланда призвал сограждан экономить энергоресурсы
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8918 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1409 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 87 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });