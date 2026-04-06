В Болгарии задержали гражданина США по подозрению в поджоге чешской оружейной фабрики

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники болгарской полиции задержали гражданина США по подозрению в соучастии в поджоге фабрики по производству вооружений LPP Holding в Пардубице (Чехия).

"Этого человека задержали 3 апреля на границе с Турцией, когда он намеревался покинуть Болгарию. Основанием послужил европейский ордер на задержание, изданный в Чехии", - сообщили в понедельник агентству ЭФЭ источники в болгарском МВД.

Задержанного, которому 26 лет, подозревают в участии в организованной группе, которая устроила пожар на оружейной фабрике. Его взяли под стражу, начата процедура по его экстрадиции в Чехию.

ЭФЭ отмечает, что это уже четвертый человек, задержанный в рамках расследования этого дела. Двое были ранее задержаны в Чехии, еще один - в Словакии.

Чешские следователи выяснили, что за поджогом, который уничтожил хранилище и несколько зданий рядом на заводе в Пардубице, стоит пропалестинская группировка, которая таким образом выразила несогласие с тем, что предприятие LPP Holding якобы имело контакты с израильским производителем беспилотников. Информация об этих контактах в итоге не подтвердилась.

В то же время власти Чехии ставят под сомнение ответственность группы и, по данным чешских СМИ, рассматривают различные гипотезы, в частности основанные на том, что преступники хотели, чтобы пожар выглядел как акция активистов.

Болгарский Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью также продолжает расследование этого дела при участии спецслужб и государственной прокуратуры.