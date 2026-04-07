Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник выросли 4-й день подряд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне надежд на прекращение огня на Ближнем Востоке.

При этом S&P 500 и Nasdaq Composite зафиксировали повышение по итогам четвертой сессии подряд, что стало самым длительным подобным периодом с января.

"Реальность такова, что мы, будем надеяться, постепенно приближаемся к какому-то разрешению ситуации" на Ближнем Востоке, полагает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. "В воздухе витает чувство оптимизма в преддверии предстоящего сезона отчетности, - отметил он. - Корпоративная Америка снова продемонстрирует уверенные результаты, что, вероятно, оправдает "бычий" рынок".

Котировки акций сети кинотеатров AMC Entertainment взлетели на 12,5% благодаря хорошим кассовым сборам анимационного фильма "Супер Марио: Галактическое кино" в пасхальные выходные.

Стоимость бумаг биотехнологической Soleno Therapeutics подскочила на 32,3% - до $52,25. Neurocrine Biosciences сообщила о покупке этой компании, которая занимается разработкой лекарств от редких заболеваний, за $2,9 млрд в целом, или по цене $53 за акцию. Акции Neurocrine Biosciences подорожали на 0,7%.

Также существенно поднялись котировки бумаг таких компаний, как AppLovin - на 6,8%, VeriSign - на 5,6%, Booking - на 5%, Starbucks - на 4,9%, Dollar General - на 4,4%.

Подъем курса биткойна в понедельник выше отметки $70 тыс. впервые за полторы недели способствовал повышению стоимости связанных с криптовалютами компаний, включая Strategy (+6,6%) и Coinbase (+1,9%).

Цена акций Boeing Co. увеличилась на 2%, Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. - на 1,4%, Apple Inc. - на 1,2%, Nvidia Corp. - на 0,1%.

В то же время бумаги Tesla подешевели на 2,2%, HP Inc. - на 2,9%, Amgen - на 1,5%, International Business Machines - на 0,6%, Microsoft Corp. - на 0,2%.

На этой неделе стартует очередной сезон отчетностей, в том числе представят свои квартальные результаты производитель джинсовой одежды Levi Strauss (во вторник) и выпускающая алкогольные напитки Constellation Brands (в среду).

Первой среди крупных компаний опубликует финансовые показатели Delta Air (в среду). Результаты и прогнозы авиаперевозчика позволят глубже оценить, насколько хорошо американские клиенты и компании смогут противостоять резкому росту цен на нефть и топливо из-за войны в Иране, пишет MarketWatch.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что рост прибылей компаний из индекса S&P 500 в первом квартале составил 13,2%, по данным FactSet. Это будет шестой квартал подряд с двузначными темпами повышения показателя.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 165,21 пункта (на 0,36%) и достиг 46669,88 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 29,14 пункта (на 0,44%) - до 6611,83 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 117,16 пункта (на 0,54%) и завершил сессию на отметке 21996,34 пункта.

С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Трамп поздравил экипаж корабля "Орион" с успешным облетом Луны

Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

Orion начал облет Луны

Трамп навсегда запомнит пятно на репутации НАТО

Трамп убежден в благодарности народа Ирана за разрушение электростанций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8927 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1413 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 88 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 284 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });