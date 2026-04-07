Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник выросли 4-й день подряд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне надежд на прекращение огня на Ближнем Востоке.

При этом S&P 500 и Nasdaq Composite зафиксировали повышение по итогам четвертой сессии подряд, что стало самым длительным подобным периодом с января.

"Реальность такова, что мы, будем надеяться, постепенно приближаемся к какому-то разрешению ситуации" на Ближнем Востоке, полагает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. "В воздухе витает чувство оптимизма в преддверии предстоящего сезона отчетности, - отметил он. - Корпоративная Америка снова продемонстрирует уверенные результаты, что, вероятно, оправдает "бычий" рынок".

Котировки акций сети кинотеатров AMC Entertainment взлетели на 12,5% благодаря хорошим кассовым сборам анимационного фильма "Супер Марио: Галактическое кино" в пасхальные выходные.

Стоимость бумаг биотехнологической Soleno Therapeutics подскочила на 32,3% - до $52,25. Neurocrine Biosciences сообщила о покупке этой компании, которая занимается разработкой лекарств от редких заболеваний, за $2,9 млрд в целом, или по цене $53 за акцию. Акции Neurocrine Biosciences подорожали на 0,7%.

Также существенно поднялись котировки бумаг таких компаний, как AppLovin - на 6,8%, VeriSign - на 5,6%, Booking - на 5%, Starbucks - на 4,9%, Dollar General - на 4,4%.

Подъем курса биткойна в понедельник выше отметки $70 тыс. впервые за полторы недели способствовал повышению стоимости связанных с криптовалютами компаний, включая Strategy (+6,6%) и Coinbase (+1,9%).

Цена акций Boeing Co. увеличилась на 2%, Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. - на 1,4%, Apple Inc. - на 1,2%, Nvidia Corp. - на 0,1%.

В то же время бумаги Tesla подешевели на 2,2%, HP Inc. - на 2,9%, Amgen - на 1,5%, International Business Machines - на 0,6%, Microsoft Corp. - на 0,2%.

На этой неделе стартует очередной сезон отчетностей, в том числе представят свои квартальные результаты производитель джинсовой одежды Levi Strauss (во вторник) и выпускающая алкогольные напитки Constellation Brands (в среду).

Первой среди крупных компаний опубликует финансовые показатели Delta Air (в среду). Результаты и прогнозы авиаперевозчика позволят глубже оценить, насколько хорошо американские клиенты и компании смогут противостоять резкому росту цен на нефть и топливо из-за войны в Иране, пишет MarketWatch.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что рост прибылей компаний из индекса S&P 500 в первом квартале составил 13,2%, по данным FactSet. Это будет шестой квартал подряд с двузначными темпами повышения показателя.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 165,21 пункта (на 0,36%) и достиг 46669,88 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 29,14 пункта (на 0,44%) - до 6611,83 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 117,16 пункта (на 0,54%) и завершил сессию на отметке 21996,34 пункта.