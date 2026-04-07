Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии на лечении в городе Кум к югу от Тегерана, сообщила The Times, ссылаясь на предоставленные руководству стран Персидского залива данные американской и израильской разведок.

Его состояние оценивается как тяжелое, по оценке разведслужб, он не способен управлять Ираном.

Газета также отмечает, что это первый случай, когда было раскрыто местонахождение Хаменеи с начала американо-израильской операции. Считалось, что он был тяжело ранен в результате первых ударов 28 февраля, с тех пор не появлялся на публичных выступлениях.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
