Ле Минь Хынг избран премьером Вьетнама

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Национальное собрание Вьетнама во вторник приняло резолюцию, предусматривающую назначение главы организационного отдела ЦК Коммунистической партии Вьетнама Ле Минь Хынга премьером страны, сообщает портал издания Vnexpress.

Планируется, что он будет возглавлять правительство с 2026 по 2031 год.

Отмечается, что за одобрение кандидатуры Ле Минь Хынга проголосовали все 495 депутатов, присутствующих на заседании.

Ле Минь Хынгу - 55 лет. В прошлом он занимал пост главы Госбанка Вьетнама.

Ранее главой правительства был Фам Минь Тинь, он занимал этот пост с 2021 года.