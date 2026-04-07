Ле Минь Хынг избран премьером Вьетнама

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Национальное собрание Вьетнама во вторник приняло резолюцию, предусматривающую назначение главы организационного отдела ЦК Коммунистической партии Вьетнама Ле Минь Хынга премьером страны, сообщает портал издания Vnexpress.

Планируется, что он будет возглавлять правительство с 2026 по 2031 год.

Отмечается, что за одобрение кандидатуры Ле Минь Хынга проголосовали все 495 депутатов, присутствующих на заседании.

Ле Минь Хынгу - 55 лет. В прошлом он занимал пост главы Госбанка Вьетнама.

Ранее главой правительства был Фам Минь Тинь, он занимал этот пост с 2021 года.

Вьетнам
Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Золото слабо дешевеет на заявлениях Трампа

Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

Brent подорожала до $111,08 за баррель

С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Трамп поздравил экипаж корабля "Орион" с успешным облетом Луны

Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8931 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1423 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 91 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 287 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
