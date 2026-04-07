Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Обнаружено тело последнего пропавшего при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме", "Ростелеком" сообщил о мощной DDoS-атаке на свою сеть, Orion завершил облет Луны

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Нижнекамскнефтехим" подтвердил гибель 12 человек при пожаре 31 марта. Поисковая операция на территории предприятия завершена, сообщила пресс-служба компании. Среди погибших - девять сотрудников НКНХ, два работника подрядной организации "Татспецнефтехимремстрой" и пожарный.

- Свыше 370 американских военнослужащих пострадали в ходе операции против Ирана, около 330 из них уже вернулись к службе, пятеро считаются тяжело ранеными, сообщил CBS News.

- "Ростелеком" зафиксировал мощную DDoS-атаку на свою сеть, в связи с чем была введена фильтрация входящего трафика, повлиявшая на доступность части интернет-ресурсов, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 22 беспилотниках, сбитых на подлете к региону.

- Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress и три B-1B Lancer за минувшие сутки вылетали с авиабазы в Великобритании для боевых операций в небе над Ираном, информировал Military Air Tracking Alliance (MATA).

- Американский космический корабль Orion в рамках миссии Artemis II завершил облет Луны и возвращается на Землю, сообщили в NASA. Дональд Трамп поздравил членов экипажа с успешным выполнением задания и пригласил их посетить Белый дом после приземления.

- Пакистано-американская писательница Махрин Сохаил стала лауреатом премии Уильяма Фолкнера (PEN/Faulkner Award for fiction) 2026 года за сборник рассказов "Мелкие грешники".