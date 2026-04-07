Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Обнаружено тело последнего пропавшего при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме", "Ростелеком" сообщил о мощной DDoS-атаке на свою сеть, Orion завершил облет Луны

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Нижнекамскнефтехим" подтвердил гибель 12 человек при пожаре 31 марта. Поисковая операция на территории предприятия завершена, сообщила пресс-служба компании. Среди погибших - девять сотрудников НКНХ, два работника подрядной организации "Татспецнефтехимремстрой" и пожарный.

- Свыше 370 американских военнослужащих пострадали в ходе операции против Ирана, около 330 из них уже вернулись к службе, пятеро считаются тяжело ранеными, сообщил CBS News.

- "Ростелеком" зафиксировал мощную DDoS-атаку на свою сеть, в связи с чем была введена фильтрация входящего трафика, повлиявшая на доступность части интернет-ресурсов, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 22 беспилотниках, сбитых на подлете к региону.

- Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress и три B-1B Lancer за минувшие сутки вылетали с авиабазы в Великобритании для боевых операций в небе над Ираном, информировал Military Air Tracking Alliance (MATA).

- Американский космический корабль Orion в рамках миссии Artemis II завершил облет Луны и возвращается на Землю, сообщили в NASA. Дональд Трамп поздравил членов экипажа с успешным выполнением задания и пригласил их посетить Белый дом после приземления.

- Пакистано-американская писательница Махрин Сохаил стала лауреатом премии Уильяма Фолкнера (PEN/Faulkner Award for fiction) 2026 года за сборник рассказов "Мелкие грешники".

С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

 С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Трамп поздравил экипаж корабля "Орион" с успешным облетом Луны

Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

 Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

 Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

 Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

Orion начал облет Луны

 Orion начал облет Луны

Трамп навсегда запомнит пятно на репутации НАТО

Трамп убежден в благодарности народа Ирана за разрушение электростанций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8927 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1413 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 88 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 284 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });