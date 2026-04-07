Поиск

С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн (справа)
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американские войска уничтожили более 13 тыс. целей в Иране с начала военной операции, в их числе 155 судов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Глава Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, заявил, что вооруженные силы США в понедельник нанесли самое большое количество ударов по Ирану за все время боевых действий.

"Удары по Ирану продолжаются, и в понедельник было нанесено наибольшее количество ударов с начала операции", - сказал он, выступая накануне в Белом доме.

В сообщении CENTCOM отмечается, что в налетах на иранские цели задействованы тактические истребители, в том числе F-35 и F-15, а также стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52.

Американские войска по-прежнему сосредоточены на ликвидации иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении военно-промышленной базы, подчеркнули в CENTCOM.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

