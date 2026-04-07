Продажи подержанных электромобилей в США в I квартале выросли на 12% на фоне снижения цен

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на подержанные электромобили заметно повысился в США на фоне возвращения на рынок таких транспортных средств, приобретенных в лизинг в начале 2020-х годов, пишет газета Financial Times.

Реализация новых электромобилей в Соединенных Штатах в январе-марте упала на 28% год к году, что отчасти связано с отменой с октября прошлого года налоговой компенсации в размере $7,5 тыс. при их покупке. При этом продажи подержанных электромобилей в первом квартале выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 17% в сравнении с предыдущим кварталом, по оценкам Cox Automotive.

Аналитики объясняют возросший интерес именно к подержанным электромобилям возвращением на рынок сотен тысяч недорогих автомобилей, приобретенных в лизинг в начале десятилетия. Срок лизинговых контрактов по ним истекает.

Формирование избыточного предложения в этом сегменте способствовало снижению средней цены на подержанные электромобили: в феврале 2026 года они стоили на 8,5% дешевле, чем годом ранее. В результате разница в стоимости между такими машинами и подержанными автомобилями с бензиновым двигателем сократилась более чем в 3,7 раза – до $1,3 тыс. с $4,9 тыс. "Мы наблюдаем существенный пересмотр цен на электромобили", - отметила директор по отраслевым исследованиям Cox Стефани Вальдез Стрити.

Этот понижательный пересмотр, вероятно, будет продолжаться. По данным кредитного бюро Experian, к концу текущего года доля EV среди автомобилей с истекшим сроком лизинга увеличится до 15% с 7,7% в первом квартале.

Еще одним аргументом в пользу покупки электромобиля является сильное подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Средняя розничная цена бензина в США на прошлой неделе превысила $4 за галлон (3,8 литра) впервые с августа 2022 года.

Между тем эксперты пока не берутся прогнозировать, обеспечит ли подъем топливных цен существенный рост продаж электромобилей. Они отмечают, что инфраструктура зарядных станций в США еще недостаточно развита, что ограничивает возможности американских водителей для совершения длительных поездок.