Axios сообщил, что удары США по острову Харк пришлись по военным целям

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Силы ВС США нанесли ряд ударов по военным объектам на иранском острове Харк, сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на источники.

"Американские военные нанесли удары по военным целям на острове Харк", - написал в социальной сети X журналист портала Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Ранее агентство "Мехр" сообщало, что в районе Харка были слышны взрывы.

На острове расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Кроме того, на нем оборудованы многочисленные позиции иранских вооруженных сил.