JPMorgan построит самый высокий небоскреб в Кэнэри-Уорф после одобрения аэропортом Лондон-Сити

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co. построит один из самых высоких в Европе офисных небоскребов в лондонском деловом районе Кэнэри-Уорф после получения разрешения от руководства находящегося поблизости аэропорта Лондон-Сити, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Банк вел переговоры с представителями аэропорта относительно возможной высоты новой башни, в которой расположится его штаб-квартира, и в феврале стороны договорились, что она составит 265 метров, сообщили источники. Таким образом, здание превзойдет небоскреб One Canada Square (235 метров), сохраняющий статус самого высокого в Кэнэри-Уорф в течение более 30 лет.

Кэнэри-Уорф находится менее чем в 5 километрах от аэропорта Лондон-Сити и входит в зону контроля застройки, проекты в которой требуют согласования с руководством аэропорта, отмечает FT.

JPMorgan объявил о планах строительства нового здания для своей штаб-квартиры в Лондоне в ноябре прошлого года.