Поиск

JPMorgan построит самый высокий небоскреб в Кэнэри-Уорф после одобрения аэропортом Лондон-Сити

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co. построит один из самых высоких в Европе офисных небоскребов в лондонском деловом районе Кэнэри-Уорф после получения разрешения от руководства находящегося поблизости аэропорта Лондон-Сити, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Банк вел переговоры с представителями аэропорта относительно возможной высоты новой башни, в которой расположится его штаб-квартира, и в феврале стороны договорились, что она составит 265 метров, сообщили источники. Таким образом, здание превзойдет небоскреб One Canada Square (235 метров), сохраняющий статус самого высокого в Кэнэри-Уорф в течение более 30 лет.

Кэнэри-Уорф находится менее чем в 5 километрах от аэропорта Лондон-Сити и входит в зону контроля застройки, проекты в которой требуют согласования с руководством аэропорта, отмечает FT.

JPMorgan объявил о планах строительства нового здания для своей штаб-квартиры в Лондоне в ноябре прошлого года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"

В Иране сообщили об ударах по двум мостам в стране

СМИ сообщили о взрывах на иранском острове Харк

Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

 Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Золото слабо дешевеет на заявлениях Трампа

Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

 Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

Brent подорожала до $111,08 за баррель

 Brent подорожала до $111,08 за баррель

С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

 С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1429 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8934 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 92 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
