Вэнс сообщил о надежде США на достижение договоренностей с Ираном

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил во вторник надежду на соглашение Вашингтона с Тегераном в результате предстоящих переговоров.

"Президент установил крайний срок (...). В оставшееся время будет много переговоров, и я надеюсь, что мы сможем прийти к решению", - сказал Вэнс на пресс-конференции в рамках визита в Венгрию.

В ночь на среду истекает крайний срок, установленный Трампом для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. Президент США предупреждал, что, если соглашения не будет, Вашингтон будет готов нанести удары по иранским электростанциям и мостам.