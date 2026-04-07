В ЕС считают недопустимыми атаки на гражданскую инфраструктуру

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз настаивает на дипломатическом пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и призывает воздерживаться от атак против гражданских инфраструктур, заявила на брифинге Анитта Хиппер, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы считаем недопустимой любую угрозу или атаку против критически важных гражданских инфраструктур. Такие атаки могут иметь последствия для жизни миллионов людей на Ближнем Востоке и создают риск ухудшения ситуации", - сказала она.

ЕС призывает к сдержанности, к защите гражданских инфраструктур, уважению международного права и гуманитарного права всеми сторонами. Так Хиппер ответила на вопрос об угрозах президента США Дональда Трампа в адрес Ирана разгромить все мосты и электростанции, если Тегеран не выполнит его ультиматум и не откроет Ормузский пролив для судоходства.

"Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране", - предупредил президент в Truth Social и в непарламентских выражениях призвал власти Ирана открыть пролив. "В противном случае вы будете жить в аду", - подытожил он.