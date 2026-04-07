Поиск

В ЕС считают недопустимыми атаки на гражданскую инфраструктуру

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз настаивает на дипломатическом пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и призывает воздерживаться от атак против гражданских инфраструктур, заявила на брифинге Анитта Хиппер, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы считаем недопустимой любую угрозу или атаку против критически важных гражданских инфраструктур. Такие атаки могут иметь последствия для жизни миллионов людей на Ближнем Востоке и создают риск ухудшения ситуации", - сказала она.

ЕС призывает к сдержанности, к защите гражданских инфраструктур, уважению международного права и гуманитарного права всеми сторонами. Так Хиппер ответила на вопрос об угрозах президента США Дональда Трампа в адрес Ирана разгромить все мосты и электростанции, если Тегеран не выполнит его ультиматум и не откроет Ормузский пролив для судоходства.

"Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране", - предупредил президент в Truth Social и в непарламентских выражениях призвал власти Ирана открыть пролив. "В противном случае вы будете жить в аду", - подытожил он.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Евросоюз Анитта Хиппер Ормузский пролив Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль нанес удары по 10 ключевым мостам и железнодорожным путям в Иране

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"

В Иране сообщили об ударах по двум мостам в стране

СМИ сообщили о взрывах на иранском острове Харк

Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Золото слабо дешевеет на заявлениях Трампа

Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

Brent подорожала до $111,08 за баррель

