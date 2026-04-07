Поиск

СМИ сообщили о прекращении Ираном всех контактов с США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Иран прервал все дипломатические прямые и непрямые контакты с США, сообщает во вторник Iran Internaational.

"Иран закрыл все дипломатические и опосредованные каналы связи с США", - информирует телеканал со ссылкой на иранские СМИ.

В сообщении отмечается, что "любой обмен посланиями также приостановлен".

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно утверждал, что Вашингтон находится в контакте с представителями иранских властей и ведет с ними переговоры по решению конфликта.

Однако во вторник Трамп за несколько часов до истечения ультиматума для Ирана пригрозил уничтожением "целой цивилизации". В ночь на среду истекает крайний срок, установленный Трампом для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. Президент США предупреждал, что, если соглашения не будет, Вашингтон будет готов нанести удары по иранским электростанциям и мостам.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

