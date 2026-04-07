Tehran Times сообщает, что власти Ирана не закрыли каналы связи с США

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти не обрывали контакты с США на тему урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает во вторник издание Tehran Times.

"Дипломатические и непрямые каналы переговоров с США не закрыты", - говорится в сообщении на странице газеты.

Однако ранее это издание сообщало, что Тегеран прекратил контактировать с США. Региональные СМИ отмечают, что теперь Tehran Times удалило данное сообщение.

Тем не менее газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что иранское правительство прекращает обмен сообщениями с США по вопросу урегулирования конфликта. В свой черед представители властей ближневосточных стран заявили The Wall Street Journal, что после недавних угроз президента США Дональда Трампа Иран "прервал прямые каналы связи" с Вашингтоном. Однако, отметили источники, Иран из переговорного процесса не вышел.

Во вторник за несколько часов до истечения ультиматума для Ирана Трамп пригрозил уничтожением "целой цивилизации".

