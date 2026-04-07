США оценили падение нефтедобычи на Ближнем Востоке в марте в 7,5 млн б/с, в апреле – в 9,1 млн б/с

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в ближневосточных странах, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте, ОАЭ, Катаре и Бахрейне из-за военного конфликта, повлекшего закрытие Ормузского пролива, в марте упала на 7,5 млн баррелей в сутки, оценивает управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в своем ежемесячном отчете.

По оценке ведомства, в апреле сокращение составит 9,1 млн б/с.

"В этом отчете мы предполагаем, что конфликт не будет продолжаться после апреля, и потоки через Ормузский пролив постепенно восстановятся. Поэтому мы ожидаем, что сокращение производства снизится в мае до 6,7 млн б/с, а к концу года добыча постепенно вернется к довоенному уровню", - говорится в отчете.

На фоне снижения добычи нефти в странах Персидского залива EIA ожидает, что общее мировое предложение нефти в 2026 году снизится на 2,03 млн б/с до 104,27 млн б/с. Месяцем ранее аналитики ведомства ожидали его рост к прошлому году на 730 тыс. б/с.

В 2027 году в Минэнерго США ожидают резкого восстановления мировой добычи к прогнозному уровню 2026 года: аналитики ожидают, что она вырастет на 5,2 млн б/с до 109,47 млн б/с.

Ведомство оценивает, что перебои с поставками нефти из Ближнего Востока приведут к исчерпанию коммерческих запасов нефти в 5,1 млн б/с во II квартале 2026 года. Этот прогноз включает высвобождение запасов из стратегических запасов США (SPR), анонсированного 11 марта, и коллективное высвобождение запасов, анонсированное МЭА.

По оценке EIA, в марте Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 1,9 млн б/с по сравнению с февральским уровнем в 10,4 млн б/с. Больше всего снизил добычу Ирак - на 2,8 млн б/с против 4,37 млн б/с в феврале. Кувейт снизил добычу на 1,25 млн б/с, в то время как в феврале добывал 2,56 млн б/с, снижение в ОАЭ составило 1,11 млн б/с по сравнению с 3,6 млн б/с добываемыми в феврале. Катар в феврале добывал 616 тыс. б/с, с в марте ему пришлось снизить добычу на 316 тыс. б/с, Бахрейн, добывавший в феврале 193 тыс. б/с, снизил производство в марте на 130 тыс. б/с, оценивают в EIA. Всего указанные страны добывали в феврале 21,74 млн б/с нефти, в марте снижение составило 7,5 млн б/с, в апреле - 9,1 млн б/с, в мае показатель составит 6,7 млн б/с, в июне - 4,95 млн б/с, в III кв. - 2,17 млн б/с, в IV кв. - 168 тыс. б/с.