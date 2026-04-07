Минэнерго США вдвое понизило оценку роста мирового спроса на ЖУВ в 2026 году

Прогноз на 2027 год повышен на 160 тыс. б/с

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на жидкие углеводороды (ЖУВ) в мире по итогам 2026 года составит 104,56 млн б/с, что на 590 тыс. б/с больше, чем годом ранее. Об этом говорится ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Месяцем ранее ведомство прогнозировало рост этого показателя на 1,23 млн б/с. Таким образом, оценка была понижена чуть более чем вдвое.

"Мы пересмотрели наши оценки относительно мирового спроса на нефть, основываясь на сообщениях о правительственных инициативах по сокращению потребления топлива, его дефиците и ограничении экспорта нефтепродуктов. Мы предполагаем, что снижение спроса произойдет в основном в Азии, которая в большей степени зависит от поставок сырой нефти с Ближнего Востока", - говорится в отчете.

Актуальный прогноз министерства исходит из спроса в 2025 году на уровне 103,97 млн б/с (предыдущая оценка - 103,94 млн б/с), в 2026-м - 104,56 млн б/с (ранее - 105,17 млн б/с), в 2027-м – 106,16 млн б/с (ранее - 106,61млн б/с).

Таким образом, Минэнерго ожидает, что в 2027 году рост потребления составит 1,6 млн б/с (предыдущая оценка - 1,44 млн б/с).