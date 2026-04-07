Дефицит бюджета Германии вырос на 22% в 2025 году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит всех общественных бюджетов Германии по итогам 2025 года составил 127,3 млрд евро, что на 22,9 млрд евро (на 22%) больше показателя за предыдущий год. Об этом сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Это максимальный уровень с 2022 года.

Доходы выросли на 5,2% до 2,081 трлн евро. Расходы увеличились на 6% и достигли 2,208 млрд евро.

Дефицит федерального бюджета составил 85,4 млрд евро (годом ранее - 50,9 млрд евро). Муниципальные бюджеты зафиксировали отрицательное сальдо в размере 31,9 млрд евро (24,8 млрд евро), земельные - 8,7 млрд евро (18,2 млрд евро). Дефицит в кассах социального страхования составил 1,3 млрд евро (10,5 млрд евро).

Германия
