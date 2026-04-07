В США надеются, что с Ираном удастся договориться до истечения ультиматума Трампа

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Белом доме по-прежнему допускают возможность того, что у США и Ирана получится добиться взаимопонимания до того, как подойдет к концу срок ультиматума американского президента Дональда Трампа, передает CNN со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с вопросом, члены американской администрации еще питают надежды, что переговоры через посредников позволят добиться какого-то соглашения между США и Ираном, которое побудит Трампа отложить бомбардировки иранских электростанций и мостов после истечения срока в 20:00 по времени Восточного побережья США (3:00 среды мск), или хотя бы сократит интенсивность атак", - информирует телеканал.

Собеседники добавили, что США все так же желают дипломатического решения конфликта, но ситуация остается неопределенной.

Два источника назвали все более серьезные угрозы Трампа в адрес Ирана попыткой оказать максимальное давление на Тегеран, чтобы он пошел навстречу. Однако, пояснили собеседники CNN, Трамп готов воплотить угрозы в жизнь и активизировать военные операции, если переговоры продолжат пробуксовывать.

Во вторник за несколько часов до истечения ультиматума Трамп пригрозил Ирану уничтожением "целой цивилизации".

Пилотируемый лунный корабль Orion в пятницу вернется на Землю

РФ и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Tehran Times сообщает, что власти Ирана не закрыли каналы связи с США

Вэнс верит в победу Орбана на парламентских выборах

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

