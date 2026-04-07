Группа стратегических стелс-бомбардировщиков B-2A ВВС США совершила налет на Иран

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Три американских стратегических стелс-бомбардировщика B-2A Spirit с понедельника на вторник участвовали в очередном рейде на иранские военные объекты, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В этих целях самолеты совершили беспосадочные полеты с авиабазы Уайтман в штате Миссури и обратно при поддержке американских самолетов-заправщиков. Продолжительность такой миссии составила примерно 40 часов.

По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), тяжелые бомбардировщики B-2A Spirit c начала военной операции уже неоднократно использовались для нанесения мощных ударов по наиболее важным, находящимся в подземных укрытиях объектам Ирана.

B-2A Spirit является единственным самолетом в составе стратегической авиации США, который способен доставлять к цели самые мощные в американском арсенале неядерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator массой 13,6 тонны. Эти бомбы использовались в июне 2025 года для поражения подземных иранских ядерных объектов. Каждый бомбардировщик может нести только две такие авиабомбы.

В операциях против Ирана также используются тяжелые бомбардировщики Командования глобального удара ВВС США, которые размещены на авиабазе Фэрфорд в Великобритании. В настоящее время там находится группировка из 15 самолетов B-1B Lancer и восьми B-52H Stratofortress. Они практически ежедневно вылетают на выполнение боевых задач в небе над Ираном.

Во вторник с очередного задания на авиабазу вернулись два бомбардировщика B-1B. Их полет продолжался около 20 часов.