Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США

Верховный лидер Ирана одобрил прекращение огня

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США, поскольку Вашингтон принял предложение Тегерана по урегулированию.

"Иран достиг исторической победы, заставив преступные США принять его план из 10 пунктов", - говорится в заявлении совета, которое публикует Press TV.

В заявлении утверждается, что США признали право Ирана на обогащение урана, контроль Ирана над Ормузским проливом и готовы снять санкции с Тегерана.

Иранские СМИ также отмечают, что соглашение о прекращении огня одобрил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам с Ираном на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. О готовности снять санкции и разрешить Ирану обогащение урана президент США пока не заявлял.