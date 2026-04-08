Совбез Ирана подтвердил готовность к прекращению огня с США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

"Если нападения на Иран будут приостановлены, наши мощные вооруженные силы прекратят свою оборонительную операцию", - говорится в заявлении Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

Согласно документу, в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану "с учетом согласия Исламской республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".