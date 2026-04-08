Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Израиль продолжает наносить удары по Ирану, несмотря на объявленное прекращение огня, сообщает The Times of Israel со ссылкой на военного чиновника.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетных пусках со стороны Ирана.
"Недавно ЦАХАЛ обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы ПВО работают для перехвата", - сообщили израильские военные в своем телеграм-канале.
Это сообщение ЦАХАЛ появилось уже после сделанного президентом США Дональдом Трампом объявления о двухнедельным прекращении огня с Ираном.
При этом обвинений в нарушении договоренностей в сообщении ЦАХАЛ нет.
Ранее Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США.
"Если нападения на Иран будут приостановлены, наши мощные вооруженные силы прекратят свою оборонительную операцию", - говорится в заявлении министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.
Трамп в ночь на среду выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. По данным CNN, Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном на время переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
Газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что армия США после заявления Трампа о прекращении огня приостановила удары по Ирану.