Поиск

Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Израиль продолжает наносить удары по Ирану, несмотря на объявленное прекращение огня, сообщает The Times of Israel со ссылкой на военного чиновника.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетных пусках со стороны Ирана.

В миреТрамп заявил, что приостановит на две недели удары по ИрануТрамп заявил, что приостановит на две недели удары по ИрануЧитать подробнее

"Недавно ЦАХАЛ обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы ПВО работают для перехвата", - сообщили израильские военные в своем телеграм-канале.

Это сообщение ЦАХАЛ появилось уже после сделанного президентом США Дональдом Трампом объявления о двухнедельным прекращении огня с Ираном.

При этом обвинений в нарушении договоренностей в сообщении ЦАХАЛ нет.

Ранее Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США.

"Если нападения на Иран будут приостановлены, наши мощные вооруженные силы прекратят свою оборонительную операцию", - говорится в заявлении министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

Трамп в ночь на среду выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. По данным CNN, Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном на время переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что армия США после заявления Трампа о прекращении огня приостановила удары по Ирану.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вашингтон Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

 Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

В Израиле заявили, что Иран согласился открыть Ормузский пролив без выполнения своих требований

Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

 Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с Ираном

 Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с Ираном

Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США

Израиль согласился вместе с США на прекращение огня с Ираном

Трамп заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану

 Трамп заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану

Папа римский раскритиковал угрозы Трампа в адрес Ирана

 Папа римский раскритиковал угрозы Трампа в адрес Ирана

Премьер Пакистана призвал Трампа продлить на две недели срок переговоров с Ираном

Иран грозит атаками на энергетические объекты Персидского залива в случае ударов США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 103 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8936 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
