Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Израиль продолжает наносить удары по Ирану, несмотря на объявленное прекращение огня, сообщает The Times of Israel со ссылкой на военного чиновника.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетных пусках со стороны Ирана.

"Недавно ЦАХАЛ обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы ПВО работают для перехвата", - сообщили израильские военные в своем телеграм-канале.

Это сообщение ЦАХАЛ появилось уже после сделанного президентом США Дональдом Трампом объявления о двухнедельным прекращении огня с Ираном.

При этом обвинений в нарушении договоренностей в сообщении ЦАХАЛ нет.

Ранее Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США.

"Если нападения на Иран будут приостановлены, наши мощные вооруженные силы прекратят свою оборонительную операцию", - говорится в заявлении министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

Трамп в ночь на среду выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. По данным CNN, Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном на время переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что армия США после заявления Трампа о прекращении огня приостановила удары по Ирану.