NYT сообщила, что США после заявления Трампа приостановили удары по Ирану

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня приостановили удары по территории Ирана, пишет The New York Times.

Удары США по Ирану прекратились в соответствии с соглашением о двухнедельном прекращении огня, сообщил газете американский чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану.