Премьер Пакистана подтвердил приглашение США и Ирана на переговоры в Исламабад 10 апреля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что пригласил делегации Вашингтона и Тегерана на переговоры в пятницу в Исламабад.

"Выражаю глубочайшую благодарность руководству обеих стран и приглашаю их делегации в Исламабад в пятницу, 10 апреля 2026 года, для дальнейших переговоров о заключении окончательного соглашения для урегулирования всех споров", - написал Шариф в соцсети X.

Он подчеркнул, что обе стороны проявили конструктивность, а также "выдающуюся мудрость и понимание".

"Мы искренне надеемся, что переговоры в Исламабаде приведут к достижению устойчивого мира, и хотели бы поделиться новыми хорошими новостями в ближайшие дни", - добавил Шариф.

Он также заявил, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном распространяется и на Ливан.

"Рад объявить, что Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками договорились о немедленном прекращении огня повсюду, включая Ливан и другие страны, которое вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении Шарифа.

Ранее СNN сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к переговорам по Ирану, в которых, вероятно, примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Ожидалось, что они пройдут 10 апреля в столице Пакистана.