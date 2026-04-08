Белый дом назвал победой США согласованный режим прекращения огня с Ираном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала согласованный режим прекращения огня с Ираном победой США, в дальнейшем открывающей дорогу дипломатическому урегулированию и долгосрочному миру.

"Это победа для Соединенных Штатов, которую осуществили президент Трамп и наши невероятные военные", - написала Левитт в соцсети X.

Она отметила, что, согласно оценкам президента, операция против Ирана "Эпическая ярость" должна была занять от четырех до шести недель, но благодаря военным США "достигли и превзошли свои основные военные цели за 38 дней".

Пресс-секретарь подчеркнула, что Трамп "добился открытия Ормузского пролива".

"Успех наших военных создал максимальные рычаги давления, позволив президенту Трампу и его команде начать сложные переговоры, которые теперь открывают путь к дипломатическому решению и долгосрочному миру", - добавила Левитт.

Ранее президент Трамп выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану "с учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана.

При этом Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США, поскольку Вашингтон принял предложение Тегерана по урегулированию.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

 Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

В Израиле заявили, что Иран согласился открыть Ормузский пролив без выполнения своих требований

Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

 Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с Ираном

 Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с Ираном

Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США

Израиль согласился вместе с США на прекращение огня с Ираном

Трамп заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану

 Трамп заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану

Папа римский раскритиковал угрозы Трампа в адрес Ирана

 Папа римский раскритиковал угрозы Трампа в адрес Ирана

Премьер Пакистана призвал Трампа продлить на две недели срок переговоров с Ираном

Иран грозит атаками на энергетические объекты Персидского залива в случае ударов США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 103 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8936 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });