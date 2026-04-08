Белый дом назвал победой США согласованный режим прекращения огня с Ираном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала согласованный режим прекращения огня с Ираном победой США, в дальнейшем открывающей дорогу дипломатическому урегулированию и долгосрочному миру.

"Это победа для Соединенных Штатов, которую осуществили президент Трамп и наши невероятные военные", - написала Левитт в соцсети X.

Она отметила, что, согласно оценкам президента, операция против Ирана "Эпическая ярость" должна была занять от четырех до шести недель, но благодаря военным США "достигли и превзошли свои основные военные цели за 38 дней".

Пресс-секретарь подчеркнула, что Трамп "добился открытия Ормузского пролива".

"Успех наших военных создал максимальные рычаги давления, позволив президенту Трампу и его команде начать сложные переговоры, которые теперь открывают путь к дипломатическому решению и долгосрочному миру", - добавила Левитт.

Ранее президент Трамп выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану "с учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана.

При этом Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США, поскольку Вашингтон принял предложение Тегерана по урегулированию.