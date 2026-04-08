Канцлер ФРГ призвал США и Иран найти долгосрочное решение конфликта

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американской и иранской сторонам следует найти долгосрочный вариант урегулирования конфликта, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Целью теперь должны стать переговоры в ближайшие дни по долгосрочному решению", - приводит агентство ЭФЭ слова Мерца.

Он отметил, что этого можно достигнуть только дипломатическим путем. По словам канцлера ФРГ, подобное урегулирование должно способствовать безопасности иранского гражданского населения и безопасности на Ближнем Востоке, а также не допустить "глобального энергетического кризиса".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам с Ираном на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары "с учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп Фридрих Мерц Германия
