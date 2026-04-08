Стармер назвал прекращение огня между США и Ираном успехом для всего мира

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал договоренность США и Ирана о прекращении огня на две недели и призвал их выработать долгосрочное соглашение, сообщают британские СМИ.

"Я приветствую соглашение о прекращении огня, достигнутое сегодня ночью, которое принесет облегчение всему ближневосточному региону и миру", - сказал он.

По его словам, Лондон вместе с партнерами теперь "должен сделать все возможное, чтобы поддержать и сохранить режим прекращения огня, превратив его в долгосрочное соглашение и добиться возобновления прохода судов через Ормузский пролив".

Ранее на Даунинг-стрит сообщили, что Стармер 8 апреля проведет встречи с лидерами стран Персидского залива, чтобы "обсудить дипломатические усилия для поддержания режима прекращения огня".

В ночь на среду президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам с Ираном на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары "с учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива". Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в Пакистане.